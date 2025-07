Moradores tentar reconstruir casas após derrubada no Sol Nascente (DF)

Policiais militares e o Corpo de Bombeiros participaram de ação que derrubou 30 casas em área irregular do Sol Nascente (DF). Derrubada ocorreu devido ao crescimento desordenado na região. Após a ação, moradores iniciaram a reconstrução das habitações irregulares, mas novas demolições foram feitas pela Secretaria DF Legal.



Uma casa não foi demolida devido a uma moradora acamada com problemas de saúde. Apesar do abrigo oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, nenhuma família aceitou a assistência após as demolições.



