Moto estacionada no Aeroporto de Brasília é tomada por enxame de abelhas
Um apicultor foi acionado para realizar a remoção das abelhas e ninguém se feriu durante o incidente
Um enxame de abelhas foi encontrado na garupa de uma moto estacionada no Aeroporto de Brasília. Um apicultor foi acionado para realizar a remoção das abelhas e ninguém se feriu durante o incidente. O homem utilizou uma caixa para transferir as abelhas da moto e observou seu comportamento ao atraí-las.
