Moto estacionada no Aeroporto de Brasília é tomada por enxame de abelhas

Um apicultor foi acionado para realizar a remoção das abelhas e ninguém se feriu durante o incidente

Balanço Geral DF|Do R7

Um enxame de abelhas foi encontrado na garupa de uma moto estacionada no Aeroporto de Brasília. Um apicultor foi acionado para realizar a remoção das abelhas e ninguém se feriu durante o incidente. O homem utilizou uma caixa para transferir as abelhas da moto e observou seu comportamento ao atraí-las.

