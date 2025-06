Motociclista fica gravemente ferido e motorista foge após colisão em Brasília

Um brigadista sofreu um grave acidente enquanto saía para buscar medicação, quando sua moto foi atingida por um carro no estacionamento do Parque da Cidade, em Brasília. Eldon Casimiro está internado em estado gravíssimo no Hospital de Base, com múltiplas fraturas na face.



Testemunhas, algumas das quais ajudaram nos primeiros socorros, conseguiram informações diretamente da vítima após o acidente. A Polícia Civil investiga o caso, analisando câmeras de segurança para identificar o motorista, que fugiu sem prestar socorro. Ele pode ser acusado de omissão de socorro e fuga do local.



