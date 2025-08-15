Motociclista morre após colidir de frente com mureta em Vicente Pires (DF)

Câmeras de segurança em Vicente Pires (DF) flagraram um acidente envolvendo um motociclista que perdeu o controle e colidiu com a mureta de um condomínio, resultando em sua morte imediata. Moradores relatam que acidentes são frequentes na área.



Pouco antes, um carro também havia colidido com o muro em condições similares. A ausência de lombadas, pardais e a pista molhada são apontadas como fatores que podem ter contribuído para os acidentes. Os bombeiros ainda tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.



