Motorista armado agride e dispara próximo a homem em situação de rua em Brasília

Câmeras de segurança da quadra 411 da Asa Norte, em Brasília, registraram um motorista armado agredindo um homem em situação de rua. O homem chutou a vítima e disparou a arma no chão, perto dos pés do homem. A Polícia Militar afirmou que o agressor não é membro da corporação.



Enquanto isso, a Polícia Civil investiga se existe ligação com algum agente policial. O caso foi encaminhado para a corregedoria. A agressão ocorreu após a vítima possivelmente esbarrar no veículo do motorista.



