Motorista de carro que estava com bebê descreve acidente com policial embriagado

Um acidente ocorreu no centro de Brasília entre uma viatura da Polícia Civil e um carro levando um casal e seu filho de dois meses ao hospital. O pai, dirigindo o carro, declarou que não viu a viatura ao atravessar um sinal piscante. Após a colisão, a mãe e o bebê foram levados ao hospital, onde a criança apresentou piora em seu quadro de bronquiolite e pneumonia.



A Polícia Civil investiga o caso, e exames indicaram álcool no sangue do motorista da viatura horas após o acidente. O motorista também afirmou ter sentido cheiro de álcool em outro passageiro da viatura. O pai expressou revolta pela situação, destacando a fragilidade do filho e a necessidade urgente de atendimento médico que foi atrasada pelo acidente.



