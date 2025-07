Motorista do DF será indenizada pela Novacap após dano em carro por tampa de bueiro

A Justiça do Distrito Federal condenou a empresa Novacap a pagar R$ 24 mil em indenização por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais a um motorista. O incidente ocorreu em fevereiro do ano passado, quando uma tampa de bueiro se soltou durante uma chuva e danificou o carro.



A defesa da empresa alegou que os danos eram responsabilidade do GDF. Além deste caso, houve uma decisão semelhante em fevereiro, envolvendo uma jovem que caiu em um bueiro enquanto caminhava com sua mãe em Brasília, resultando em ferimentos na perna. A jovem não pôde participar do momento importante de sua festa de 15 anos devido aos ferimentos.



O juiz condenou a Novacap a pagar indenizações, destacando incidentes recorrentes com bueiros na cidade. As decisões ressaltam a necessidade de órgãos públicos realizarem manutenções adequadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!