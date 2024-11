Motorista é preso por tentar pagar propina de R$ 150 a policiais rodoviários

Um motorista de caminhão foi preso por tentar subornar policiais rodoviários no Distrito Federal. Abordado durante uma fiscalização próximo a Santa Maria, ele ofereceu R$ 150 via Pix aos agentes públicos, que rejeitam a quantia. Segundo a PRF, o condutor estava com o licenciamento do veículo atrasado. Agora vai responder pelo crime de corrupção ativa.