Motorista embriagado é salvo de incêndio no carro dele por militares após bater em duas viaturas

Em Taguatinga, um motorista embriagado colidiu com duas viaturas da polícia militar durante o atendimento a outra ocorrência, por volta das 6 horas da manhã. Após a colisão, o carro pegou fogo. O carro começou a pegar fogo e rapidamente os policiais realizaram o resgate. O teste do etilômetro confirmou a embriaguez do motorista, que foi preso em flagrante na 2ª Delegacia de Polícia. Felizmente, ninguém se feriu no incidente.



