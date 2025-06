Motorista embriagado tenta matar homem atropelado após briga em Ceilândia (DF)

Um motorista embriagado tentou matar um homem ao atropelá-lo intencionalmente depois de uma briga na quadra EQNM 8/10, em Ceilândia, no Distrito Federal, no último domingo (22). O caso é investigado como tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar.



O carro utilizado no crime foi encontrado posteriormente em Taguatinga, na QNM 38, com o para-brisa destruído e os pneus furados. O motorista, que apresentava 0,67 mililitro de álcool no sangue, foi preso em flagrante. A vítima foi socorrida em estado grave e permanece internada no Hospital Regional de Ceilândia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!