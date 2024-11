Motorista sem habilitação atropela duas adolescentes na faixa de pedestres

Duas adolescentes, uma de 13 e outra de 15 anos, foram atropeladas na tarde desta quinta-feira (28), em Sobradinho II. As vítimas atravessavam a rua pela faixa de pedestres quando foram atingidas por um carro. O motorista, de 22 anos, não tem carteira de habilitação. Ele ficou no local do acidente aguardando a chegada da polícia. As jovens sofreram alguns ferimentos, foram socorridas pelos CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e levadas para o hospital.