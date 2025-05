Motoristas criticam radares na BR-040 e falta de passarelas põe pedestres em risco na BR-070

Motoristas que trafegam pela BR-040 entre Luziânia e Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, enfrentam dificuldades com controladores de velocidade, acumulando multas em que consideram injustas. Em outro ponto, na BR-070, a ausência de passarelas coloca em risco pedestres que cruzam a pista.



O Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), responsável pelo planejamento, gestão e construção de estruturas nas rodovias federais, assegura que os medidores de velocidade estão operando corretamente e que estudos para a instalação das passarelas na BR-070 estão em andamento, mas ainda sem previsão de conclusão.



