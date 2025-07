Motoristas e frentistas são rendidos durante assalto em posto de combustível do DF

Um assalto a um posto de combustíveis em Sobradinho 2 (DF) foi capturado por câmeras de segurança. Dois homens chegaram em uma moto sem placa, renderam cinco frentistas e dois motoristas com armas de fogo e roubaram cerca de R$ 1.100. Uma frentista, que não quis se identificar, descreveu os momentos de pânico: "Quando eu me afastei, ele já encostou perto de mim... Passa o dinheiro, passa o dinheiro".



A ação ocorreu em uma área movimentada, deixando moradores e comerciantes alarmados com a segurança local. A Polícia Militar realizou buscas na região e investiga o caso na 35ª Delegacia.



