Motoristas protestam contra fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para CNH
Protestos no Eixo Monumental ocorrem contra uma proposta que tornaria opcional a frequência nas aulas das autoescolas
O Eixo Monumental de Brasília enfrenta congestionamento causado por uma manifestação de veículos de autoescolas. Os protestos ocorrem contra uma proposta do Governo Federal que tornaria opcional a frequência nas aulas das autoescolas para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Além das autoescolas, a proposta englobaria cursos online e instrutores autônomos. Segundo a Federação Nacional das Autoescolas, a nova medida pode comprometer a segurança viária. A manifestação, que interfere nas vias principais da cidade, destaca a preocupação com o potencial fechamento de autoescolas e perda de empregos.
