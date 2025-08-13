Logo R7.com
Motoristas protestam contra fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para CNH

Protestos no Eixo Monumental ocorrem contra uma proposta que tornaria opcional a frequência nas aulas das autoescolas

Balanço Geral DF|Do R7

O Eixo Monumental de Brasília enfrenta congestionamento causado por uma manifestação de veículos de autoescolas. Os protestos ocorrem contra uma proposta do Governo Federal que tornaria opcional a frequência nas aulas das autoescolas para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Além das autoescolas, a proposta englobaria cursos online e instrutores autônomos. Segundo a Federação Nacional das Autoescolas, a nova medida pode comprometer a segurança viária. A manifestação, que interfere nas vias principais da cidade, destaca a preocupação com o potencial fechamento de autoescolas e perda de empregos.

