MP denuncia empresa responsável pela explosão de apartamento em Valparaíso

O Ministério Público de Goiás negou um acordo ao homem responsável pelo acidente que causou a morte de três pessoas em Valparaíso. O incidente ocorreu durante a impermeabilização de um sofá com um produto inflamável. O homem, que não possuía capacitação adequada, afirmou ser amigo das vítimas e já ter realizado o procedimento antes. Ele ajudou a salvar a mãe do homem que faleceu. Apesar de não ter tido intenção criminosa, ele deverá responder legalmente enquanto permanece em liberdade. A perícia e o Ministério Público investigam o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!