Mulher atacada por cães reencontra homem que a salvou em Ceilândia (DF)

O homem passava de carro no momento do ataque e jogou o veículo em cima do canteiro para assustar os cachorros

Balanço Geral DF|Do R7

Uma mulher foi atacada por cerca de seis cães e sofreu ferimentos em Ceilândia (DF). Claudia Gomes de Menezes foi salva por Rodrigo dos Anjos enquanto pedia socorro. Ele estava passando de carro no momento do ataque e jogou o veículo em cima do canteiro para assustar os cachorros.

Durante o reencontro, Cláudia expressou gratidão a Rodrigo por sua ação heroica. O homem descreveu como agiu rapidamente para ajudar a vítima ao vê-la em perigo. A família de Cláudia também se mostrou agradecida pela ação de Rodrigo, chamando-o de "anjo" que salvou sua vida.

