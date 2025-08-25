Mulher atacada por cães reencontra homem que a salvou em Ceilândia (DF)

Uma mulher foi atacada por cerca de seis cães e sofreu ferimentos em Ceilândia (DF). Claudia Gomes de Menezes foi salva por Rodrigo dos Anjos enquanto pedia socorro. Ele estava passando de carro no momento do ataque e jogou o veículo em cima do canteiro para assustar os cachorros.



Durante o reencontro, Cláudia expressou gratidão a Rodrigo por sua ação heroica. O homem descreveu como agiu rapidamente para ajudar a vítima ao vê-la em perigo. A família de Cláudia também se mostrou agradecida pela ação de Rodrigo, chamando-o de "anjo" que salvou sua vida.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!