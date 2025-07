Mulher chora ao relatar agressão durante briga de trânsito com sargento da PM

Uma mulher foi agredida por um sargento da Polícia Militar durante uma discussão de trânsito em Taguatinga (DF). O incidente ocorreu em 20 de maio e foi capturado por câmeras de segurança. A vítima conta que, após um desentendimento na via, o policial desceu do carro e a agrediu fisicamente, resultando em lesões.



Ela foi socorrida e levada ao IML para exame de corpo delito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto medidas disciplinares internas foram aplicadas ao PM. Ela afirma que, desde o incidente, vive com medo e abalada emocionalmente.



