Mulher de 60 anos desaparecida em Samambaia (DF) é encontrada viva em hospital

Uma mulher de 60 anos que havia desaparecido nas margens do Rio Melquior, entre Samambaia e Taguatinga, foi encontrada viva em um hospital. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal havia iniciado buscas após uma briga entre pessoas em situação de rua, onde a mulher residia debaixo de uma ponte. As autoridades continuam investigando a relação entre o conflito e o desaparecimento dela.



