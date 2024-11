Mulher é arrastada por enxurrada causada por chuva forte em Cidade Ocidental (GO)

Uma mulher foi arrastada pela enxurrada em uma rua em Cidade Ocidental, no Goiás, nessa quinta-feira (24). Câmeras de segurança mostram que ela andava com um guarda-chuva, quando foi derrubada pela água formada pelas fortes chuvas no local. Dois motociclistas e um pedestre tentaram ajudar a mulher e conseguiram puxá-la para fora da correnteza. O Corpo de Bombeiros do Goiás afirma que não foi acionado para atender a ocorrência.