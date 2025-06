Mulher e criança são atropeladas enquanto atravessam ponte em São Sebastião (DF)

Duas pessoas foram atropeladas enquanto atravessavam uma ponte na BR-251, próximo à região de São Sebastião (DF). As vítimas são uma mulher de 51 anos, que teve suspeita de hemorragia interna, e uma criança de 11 anos, que teve possível fratura no braço.



O motorista do veículo não se feriu. Os bombeiros realizaram o atendimento e a Polícia Rodoviária foi acionada para controlar o trânsito no local. Durante o feriadão, que traz grande fluxo nas estradas, os motoristas devem ter atenção redobrada.



