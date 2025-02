Mulher é presa por suspeita de envolvimento em roubo de banco em Brazlândia

Uma mulher foi presa em Águas Lindas de Goiás por suspeita de envolvimento em um ataque a uma agência bancária em Brazlândia. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra ela. As investigações indicam que a suspeita participou da abertura dos cofres e atuou como olheira. Durante o crime, ela cobriu a tornozeleira eletrônica com papel alumínio, causando um aumento na temperatura que foi detectado pelo sistema policial, facilitando sua localização. A polícia procura por dois homens, Daniel da Silva Moreira e Edson Taubinger, também suspeitos pelo crime.



