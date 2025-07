Mulher é vítima de feminicídio após ex-companheiro a atacar em academia do DF

Um feminicídio foi registrado no Distrito Federal nesta terça-feira (29). O crime ocorreu em Samambaia, quando a vítima estava malhando na academia e foi golpeada no pescoço pelo ex-companheiro. Um policial militar de folga presenciou a situação e prendeu o criminoso. O caso ainda está sendo investigado.



