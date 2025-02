Mulher finge estar morta para se livrar de agressor no Recanto das Emas

Duas mulheres foram brutalmente agredidas pelo ex-companheiro de uma delas no Recanto das Emas. O agressor invadiu a casa da amiga da ex-companheira e utilizou uma corda para tentar enforcá-la. Para sobreviver, uma das vítimas fingiu estar morta e as mulheres acionaram a Polícia Militar após o ataque. Ele não estava sob efeito de drogas ou álcool e ainda não foi preso. A polícia já iniciou diligências para localizá-lo e pede informações à população sobre seu paradeiro.



