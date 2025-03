Mulher grávida alega legítima defesa após matar companheiro no Entorno do DF A mulher já tinha passagens por tentativa de homicídio e tráfico de drogas; ela foi localizada pela placa do carro

Balanço Geral DF|Do R7 24/03/2025 - 15h15 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share