Mulher morre atropelada por motociclista sem habilitação em Águas Lindas de Goiás

Uma mulher de 55 anos morreu após ser atropelada por um motociclista de 21 anos sem habilitação em Águas Lindas de Goiás. O acidente ocorreu no início da manhã desta terça-feira (13) e foi capturado pelas câmeras de segurança de um comércio local. Apesar do atendimento do Samu, a vítima não resistiu aos ferimentos. O motociclista foi preso em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!