Mulher pula do carro para escapar das agressões do ex-companheiro em Brasília

Um homem foi preso suspeito de agredir sua ex-companheira em um veículo na Asa Sul, em Brasília. A vítima, de 24 anos, teve que pular do carro em movimento para escapar das agressões e foi socorrida por uma pessoa que passava pelo local.



Em seu relato, a mulher mencionou ter gravado um áudio de 13 minutos, no qual o agressor ameaçou matá-la e esvaziar o carro. Após ser acionada por vizinhos, a polícia encontrou o suspeito dormindo na casa da mãe.



O homem, que possui diversas passagens pela polícia, foi preso, mas liberado após pagar uma fiança de R$ 5 mil. Ele seguirá respondendo judicialmente e a vítima já conta com uma medida protetiva contra ele.



