Mulher suspeita de furto é localizada e presa em bar de Taguatinga (DF)

Uma mulher suspeita de furto foi presa após realizar uma transmissão ao vivo em um famoso bar na região de Taguatinga (DF). Agentes da polícia, que já a monitoravam, conseguiram localizá-la e efetuaram a prisão. Investigações revelam que ela e uma colega furtaram uma loja de produtos de beleza no ano anterior.



Além disso, a mulher tem um histórico de crimes semelhantes em várias cidades do Distrito Federal e em Goiás. Durante a transmissão, ela desprezou críticas nas redes sociais, afirmando que ganha em um dia o que muitos ganham em um mês e desdenhando das consequências legais de suas ações.



