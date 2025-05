Museu das Ilusões traz mais de 80 atrações interativas para toda a família

O Museu das Ilusões chega a Brasília apresentando mais de 80 atrações focadas em ilusão óptica e ciência. Criado após o evento Experciência, o projeto levou três anos para ser concluído.



Entre as atrações estão o intrigante Cubo ou Pirâmide e o desafiador Poço Infinito, que prometem mexer com a mente dos visitantes. A exposição estará no Pátio Brasil por três meses. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), disponíveis no local ou pelo site oficial do museu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!