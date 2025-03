Músico tem instrumentos furtados dentro de carro na Asa Norte, em Brasília

Um músico do Distrito Federal teve seus instrumentos musicais furtados do carro estacionado em da Asa Norte, em Brasília. As câmeras de segurança capturaram o homem caminhando pelo estacionamento, analisando os veículos. Após abrir a porta de um dos carros, ele acessou o porta-malas e levou todos os instrumentos.



Pedro Andrade, o proprietário, relatou sua frustração: "Inclusive tentou abrir alguns carros, só que no meu ele teve sucesso". O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, mas até agora, ninguém foi preso. Moradores da Asa Norte, como um ciclista que teve sua bicicleta furtada, expressam crescente preocupação com a segurança local.



