Mutirão de limpeza no Lago Paranoá, em Brasília, reúne mergulhadores e voluntários

O Lago Paranoá, em Brasília, recebeu um mutirão de limpeza promovido pelo Festival Na Praia, alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Mais de 20 mergulhadores participaram na remoção de resíduos, como garrafas de vidro e latas, evidenciando a importância ambiental do evento.



Uma das organizadoras destacou a preparação cuidadosa para garantir a segurança dos participantes. A ação teve o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que forneceram barcos e lanchas. O Festival Na Praia já reciclou mais de 1 milhão de quilos de resíduos em edições anteriores, promovendo um impacto significativo na sustentabilidade.



