Na Hora de Taguatinga suspende atendimento por causa de cheiro forte de tinta

A unidade do Na Hora de Taguatinga suspendeu os serviços ao público nesta sexta-feira (1). O motivo foi o forte cheiro de tinta que vinha de uma obra perto do estabelecimento. Segundo relatos, os funcionários se incomodaram e começaram a reclamar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e instalou um exaustou para amenizar o cheiro. As pessoas que estavam na fila para atendimento hoje foram reagendadas para amanhã (2).