Neoenergia fica responsável por reparar fiação no Varjão (DF) após acidente de trânsito

Na madrugada de quinta-feira (31), um caminhão arrastou parte da fiação elétrica no Varjão (DF), derrubando cinco postes e deixando moradores sem energia. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, já havia determinado que a CEB acionasse a justiça para fiscalizar a utilização dos postes.



Com uma decisão judicial favorável, a Neoenergia agora é responsável pela fiscalização e reparos da fiação elétrica. A questão de quem será responsável pelo custo dos danos, incluindo o do veículo atingido, permanece em aberto.



