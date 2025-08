Neoenergia realiza visita para avaliar reparos em poste em risco de queda em Arniqueira

Em Arniqueira (DF), moradores estão preocupados com um poste inclinado e com rachaduras, que ameaça cair a qualquer momento. "Eu estou aqui todos os dias, e o poste está inclinando cada vez mais", relatou uma moradora. Outra residente expressou sua inquietação com a segurança das crianças que passam pelo local. Além disso, um bueiro aberto sem proteção foi identificado como outro perigo na área. A administração regional já foi acionada e a Neoenergia realizou uma visita técnica para avaliar os reparos necessários.



