Neoenergia remove uma tonelada em fiação irregular no Distrito Federal

Empresas clandestinas contribuem para a desorganização; objetivo é aumentar a segurança na rede elétrica

Balanço Geral DF|Do R7

A Neoenergia retirou uma tonelada de cabos irregulares no Distrito Federal para organizar a fiação e aumentar a segurança. A ação foi retomada após a queda de uma liminar em 27 de julho, que anteriormente impedia esse trabalho. Empresas clandestinas contribuem para a desorganização e insegurança na rede elétrica.

A Aneel regula contratos entre empresas de telecomunicações e a Neoenergia fiscaliza e notifica infrações. A companhia incentiva cidadãos a verificarem a regularidade das empresas de internet para evitar interrupções nos serviços.

