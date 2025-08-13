Neoenergia remove uma tonelada em fiação irregular no Distrito Federal

A Neoenergia retirou uma tonelada de cabos irregulares no Distrito Federal para organizar a fiação e aumentar a segurança. A ação foi retomada após a queda de uma liminar em 27 de julho, que anteriormente impedia esse trabalho. Empresas clandestinas contribuem para a desorganização e insegurança na rede elétrica.



A Aneel regula contratos entre empresas de telecomunicações e a Neoenergia fiscaliza e notifica infrações. A companhia incentiva cidadãos a verificarem a regularidade das empresas de internet para evitar interrupções nos serviços.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!