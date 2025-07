Nova versão do sertanejo: dupla Zé Felipe e Miguel fala sobre carreira musical

Zé Felipe e Miguel participaram do programa "Hora da Venenosa", onde comentaram sobre a trajetória da dupla, que começou em 2016. Eles falaram sobre suas composições e influências no sertanejo. A dupla destacou a importância de artistas como Jorge e Mateus em suas carreiras. Durante o programa, apresentaram um trecho de sua música "Não é o fim do mundo", gravada em seu DVD de 2022.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!