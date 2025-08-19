Logo R7.com
R7 Brasília

Novacap inicia obras de recuperação estrutural do Eixinho Norte, em Brasília

Obras da Nova Cap no viaduto incluem escoramento e interdições locais.

Balanço Geral DF|Do R7

A Novacap iniciou a reforma do viaduto no Eixinho Norte, em Brasília, após avaliar risco de colapso na estrutura há seis meses. A conclusão estava prevista para junho, mas ainda deve demorar. Desde setembro do ano passado, o projeto visa reforçar o viaduto para suportar caminhões de até 45 toneladas, resultando em interdições no trânsito local.

