Novo pardal com limite de velocidade na Epia Norte gera revolta entre motoristas

Na Epia Norte, um novo radar com limite de velocidade de 60 km/h foi instalado entre dois radares que operam a 80 km/h, em um trecho de 500 metros, devido às obras do viaduto da região. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) afirmou que a alteração visa minimizar acidentes e que a sinalização luminosa já está no local para orientar os condutores sobre a nova velocidade.



Mais de 100 mil motoristas utilizam essa via diariamente. A justificativa do DER, de que ainda não há multas, foi recebida com descontentamento por parte dos motoristas, que reclamaram da ausência de aviso prévio e da confusão nas mudanças de velocidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!