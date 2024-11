Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo ganha nova linha de ônibus a partir de segunda

Os moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte, vão ganhar um reforço no transporte público. A partir de segunda-feira (18), a nova linha 784.2 fará viagens saindo do Terminal do Paranoá, passando pela BR-479 até o Núcleo Rural para, depois, transitar pela Avenida Paranoá até a Quadra 2, onde fica o Hospital Regional. O ônibus vai circular em 14 horários de funcionamento, começando às 6h e terminando às 19h, e vai ter uma tarifa de R$ 2,70.