O que te faz morar em Brasília: sociólogo explica motivos e povo declara amor pelo quadradrinho

Brasília atrai habitantes devido à sua qualidade de vida, segurança e infraestrutura. De acordo com o sociólogo Rócio Barreto, a cidade possui características únicas, como ruas arborizadas e setorizadas, além de ser um centro do serviço público que oferece muitas oportunidades de emprego. O Lago Paranoá também é um ponto turístico destacado. Vários moradores relatam experiências positivas e mencionam a segurança como um fator fundamental para escolher a capital como residência.



