Obras de construção do terceiro acesso em Águas Claras (DF) avança para fase final

A construção do terceiro acesso em Águas Claras (DF) entra em sua fase final. A obra, dividida em duas etapas, teve um investimento de R$ 14 milhões na primeira fase, concluída em agosto de 2023. Essa nova saída conecta importantes vias, como a rodovia EPTG, a Rua das Carnaúbas e a Avenida Parque de Águas Claras.



Atividades de drenagem estão em curso para concluir a ligação com a Rua das Carnaúbas. Durante esta fase, a via permanece fechada para garantir a segurança de pedestres e trabalhadores. Os motoristas que utilizavam essa rota deverão seguir novas indicações, que incluem um retorno contornando o estacionamento próximo à Paróquia Nossa Senhora da Assunção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!