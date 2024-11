Obras de drenagem na estação Asa Sul têm investimento de R$ 6 milhões

A estação Asa Sul do Metrô-DF está passando por obras para melhoria no sistema de drenagem pluvial da região. No local, está sendo escavado um túnel por baixo da linha férrea. O investimento é de R$ 6 milhões.



Segundo o secretário de Obras do Distrito Federal, Valter Casimiro, a construção é um complemento do conjunto de obras que ocorrem atualmente na capital e visa garantir a segurança da passagem do sistema de drenagem por baixo dos trilhos do metrô, sem causar riscos de recalque do solo.