Obras de recuperação do asfalto na EPGU, no DF, começam neste sábado

As obras de recuperação do asfalto na EPGU (Estrada Parque Guará) começaram neste sábado (19), com intervenções realizadas em etapas. Inicialmente, três faixas estarão interditadas no trecho que vai do acesso lateral do Park Shopping até a entrada do Guará II.



A operação de reversão funcionará diariamente, das 6h às 16h com duas faixas liberadas para o Zoológico de Brasília e uma para o Guará II; já das 16h às 6h, duas faixas estarão abertas para o Guará II e uma no sentido contrário. Sinalizações estão instaladas ao longo da via para orientar os motoristas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!