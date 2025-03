Obras de substituição das redes de água causam transtornos no Vale do Amanhecer (DF)

Uma obra da Caesb no Vale do Amanhecer, em Planaltina, está causando transtornos para os moradores locais. Valas abertas na via principal dificultam o trânsito de pedestres e veículos, agravadas pelo deslocamento de terra após chuvas. A companhia comunicou que substitui redes antigas para melhorar o abastecimento de água e que os serviços estão em fase final de execução.



O receio dos moradores é de que as obras não sejam finalizadas e o local fique com a infraestrutura pior. Populares também reclamam da quantidade de lâmpadas queimadas na região. Segundo eles, há quedas de energia frequentes, colocando os comerciantes em risco de prejuízos com freezers e outros equipamentos.



