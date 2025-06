Obras na Avenida Vereda da Cruz (DF) entram na fase final e vão beneficiar 50 mil moradores

As obras de melhoria na Avenida Vereda da Cruz, entre as regiões de Arniqueiras e Águas Caras, no Distrito Federal, estão em fase final e devem ser concluídas no início de setembro. Com mais de dois quilômetros de extensão, o projeto visa melhorar a mobilidade urbana para aproximadamente 50 mil moradores.



A Novacap, em parceria com a Administração Regional de Arniqueiras, lidera a execução, com um investimento total de R$ 2 milhões. A iniciativa promete facilitar o tráfego e beneficiar as comunidades locais, provendo uma alternativa ao trânsito intenso da área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!