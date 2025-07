Obras no Guará (DF) são invadidas e moradores reclamam de série de furtos na região

Os moradores do Guará II (DF) relataram um aumento nos furtos em obras. De acordo com informações locais, ocorreram pelo menos seis casos recentes na área. Os ladrões têm levado maquinário e ferramentas. Um dos proprietários informou que sua obra foi alvo de três furtos em um mês, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 8 mil.



Ele destaca a falta de policiamento na área como uma das causas da insegurança. Outro morador também expressou preocupação com a segurança local e a necessidade de maior presença policial para evitar futuros incidentes. A Polícia Militar foi acionada para comentar sobre a situação.



