Observatório Nacional investiga causas de desaparecimento de pessoas no Brasil

O Observatório de Desaparecimento de Pessoas foi lançado no Brasil, reunindo pesquisadores de Brasília , Rio de Janeiro e São Paulo . A iniciativa, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e pela Universidade de Brasília, tem como objetivo investigar as circunstâncias e causas dos desaparecimentos, especialmente entre grupos vulneráveis como crianças, adolescentes, indígenas e pessoas em situação de rua.



Anualmente, quase 80 mil pessoas desaparecem no Brasil, com um quarto desses casos ocorrendo em São Paulo. A maioria dos desaparecidos são crianças e adolescentes, mas outros grupos em destaque são as comunidades indígenas, LGBTQIA+, idosos e jovens negros em periferias. O Observatório visa preencher a lacuna de compreensão sobre o fenômeno, com foco em uma resposta rápida e eficaz às necessidades desses grupos.



