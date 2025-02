Operação da PM garante reforço da segurança em escolas públicas do DF

A Polícia Militar do Distrito Federal começou, nesta segunda-feira (10), a operação "Volta às Aulas", visando a segurança de mais de 650 mil alunos que retornam às escolas públicas. A Coronel Renata, do Batalhão Escolar, destacou que a ação inclui policiamento ostensivo e campanhas preventivas sobre bullying, cyberbullying e a nova proibição do uso de celulares nas escolas. Além disso, o programa conta com personagens lúdicos que oferecem palestras sobre trânsito e prevenção ao uso de drogas, reforçando a importância de uma educação abrangente e preventiva.