Operação do Detran autua mais de 100 motoristas por embriaguez ao volante

Agentes do Detran flagraram mais de 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool perto do Estádio Serejão, em Taguatinga. No local, aconteceu um show e as abordagens fizeram parte de ações de fiscalização desse fim de semana. Ao todo, foram feitas 1.035 abordagens entre a tarde de sexta-feira (7) e a manhã de domingo (9). Foram multados 114 motoristas por alcoolemia, 38, por dirigirem sem habilitação, além de outras infrações identificadas pelos agentes. No final das operações, 65 veículos foram recolhidos ao pátio do Detran por conta de alguma irregularidade.