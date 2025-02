Pai fala sobre indenização após bebê morrer por negligência policial

Depois de quatro anos, a Justiça ordenou que o estado de Goiás indenize com R$ 500 mil a família de Miguel Tyler Pereira Gualberto, criança que morreu afogada em julho de 2020. Na ocasião, policiais militares prenderam injustamente o pai, Jonas Pereira, como suspeito de roubo, deixando os filhos sem cuidados. Desesperado, ele alertou os policiais sobre o risco às crianças e pediu que acionassem o Conselho Tutelar, mas não foi atendido.



Enquanto era detido, a esposa encontrou o filho de um ano na piscina já desacordado. A indenização ainda não foi paga, pois o Estado recorreu da decisão. Jonas expressou que não há dinheiro que compense a perda do filho e ressaltou a dificuldade enfrentada para receber a indenização. Recentemente, a Polícia Civil sugeriu que o sobrinho de Jonas teria responsabilidade no incidente, mas a família defende sua inocência.



