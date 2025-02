Palmeiras e Água Santa empatam em jogo do Paulistão 2025 no Mané Garrincha

No último domingo (9), o Palmeiras enfrentou o Água Santa pelo Paulistão 2025 no estádio Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Flaco López abriu o placar aos três minutos de jogo para o Palmeiras. No segundo tempo, Willem empatou para o Água Santa. A partida terminou em 1 a 1. O Palmeiras, utilizando um time misto e sem alguns dos seus titulares habituais como Rafael Veiga e Estevão, está atualmente na terceira posição do grupo D e segue fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio. A torcida marcou presença e deu um show à parte no estádio.